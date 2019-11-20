HABER

Antalya’da ‘Duman-8’ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 13:06 | Son Güncelleme

Antalya’da düzenlenen ‘Duman-8’ operasyonunda 175 kilogram kaçak nargile tütünü ve çok sayıda sigara yapım malzemeleri ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize (KOM) Şube Müdürlüğü Antalya il merkezinde 15, Manavgat ve Alanya ilçelerinde ise 27 adrese 53 polisin katılımıyla operasyon düzenledi.

Antalya’da ‘Duman-8’ operasyonu

Antalya’da düzenlenen ‘Duman-8’ operasyonunda 175 kilogram kaçak nargile tütünü ve çok sayıda sigara yapım malzemeleri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize (KOM) Şube Müdürlüğü Antalya il merkezinde 15, Manavgat ve Alanya ilçelerinde ise 27 adrese 53 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 175 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 108 kilogram kıyılmış tütün, 43 bin 600 adet boş makaron, 28 bin 192 sigara filtresi, 35 bin 192 adet sigara sarma kağıdı, 12 bin 940 adet sigara filtresi, 72 paket kaçak sigara, 69 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Antalya’da ‘Duman-8’ operasyonu

PARTNER'O kadar çok 'çirkin' dediler ki çareyi estetikte buldum''O kadar çok 'çirkin' dediler ki çareyi estetikte buldum'
Çanakkale'de Sahil Güvenlik'ten balıkçılara denetimÇanakkale'de Sahil Güvenlik'ten balıkçılara denetim
TÜBİTAK Başkanı Mandal: Yerli otomobil üretimine birçok firma destek veriyorTÜBİTAK Başkanı Mandal: Yerli otomobil üretimine birçok firma destek veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Sesi duyan polisi aradı, korkunç olay ortaya çıktı

Sesi duyan polisi aradı, korkunç olay ortaya çıktı

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar kimdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüler tepki çekmişti! ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanları gözaltına alındı

Görüntüler tepki çekmişti! ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanlarına gözaltı

İSPARK otoparkında değnekçiler yine görüntülendi

İstanbulluların kabusu oldular! Yine görüntülendiler

Son dakika: Şule Çet davasında yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu

Şule Çet davasında yeni gelişme!

Bursalı ünlü iş adamı tutuklandı

Bursalı ünlü iş adamı tutuklandı

Son dakika: Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı

Bakan'dan Suriyelilerle ilgili önemli açıklama

Akılalmaz olay! Ölen bebeklerinin kendilerinin olmadığını 22 yıl sonra öğrendiler

Gerçeği 22 yıl sonra öğrendiler! Ölen bebekleri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.