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Antalya'da düşen uçağın pilotlarının cenazeleri alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 15:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'da düşen eğitim uçağında yaşamını yitiren pilot Serkan Dilci (37) ile yardımcı pilot Deniz Adalı'nın (32) cenazeleri, adli tıp morgundan alındı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da düşen eğitim uçağında yaşamını yitiren pilot Serkan Dilci (37) ile yardımcı pilot Deniz Adalı'nın (32) cenazeleri, adli tıp morgundan alındı. Yıldız Air adlı sivil havacılık firmasına ait Cessna tipi TC-KIM kuyruk tescilli uçak, dün saat 15.30 sıralarında Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde düştü. Kazada, pilot Serkan Dilci ve yardımcı pilot Deniz Adalı yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Dilci ve Adalı'nın cenazeleri, bugün yakınları tarafından alındı. Adalı'nın cenazesinin Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği, Dilci'nin cenazesinin ise akşam saatlerinde uçakla memleketi Adana'ya götürüleceği belirtildi.

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