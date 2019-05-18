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Antalya’da düşen yıldırım 10 aracı yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 13:28 | Son Güncelleme

Antalya’da yıldırım düşmesi sonucu hurda araç parçası satışı yapan iş yerinde yangın çıktı.

Antalya’da yıldırım düşmesi sonucu hurda araç parçası satışı yapan iş yerinde yangın çıktı. 10 aracın yandığı yangında, 80 bin liralık maddi hasar oluştu.
Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi’nde sabah saat 08.30 sırasında yağmurla birlikte Selahattin Çetinkaya’ya ait hurda otomobil parçası satışı yapılan iş yerine yıldırım düştü. Düşen yıldırım nedeniyle hurda araçlar yanmaya başladı. Alevler kısa sürede hurda araçları sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yaşı itibariyle hurdaya ayrılmış 10 aracın zarar gördüğü yangında 80 bin liralık zarar meydana geldi.
İş yeri sahibi Selahattin Çetinkaya, sabah 08.30’da yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığını söyledi.
Yangında 10 aracının yandığını ve 80 bin lira zararının olduğunu dile getiren Çetinkaya, “Yaş itibariyle trafikten men edilen ve devlete gönderilecek araçlarım yandı. Yaralımız yok, çok şükür.” dedi.

Antalya’da düşen yıldırım 10 aracı yaktı

Antalya’da düşen yıldırım 10 aracı yaktı

Antalya’da düşen yıldırım 10 aracı yaktı

Antalya’da düşen yıldırım 10 aracı yaktı

Antalya’da düşen yıldırım 10 aracı yaktı

Antalya’da düşen yıldırım 10 aracı yaktı

Antalya’da düşen yıldırım 10 aracı yaktı

Antalya’da düşen yıldırım 10 aracı yaktı

Antalya’da düşen yıldırım 10 aracı yaktı

Antalya’da düşen yıldırım 10 aracı yaktı

Antalya’da düşen yıldırım 10 aracı yaktı

Antalya’da düşen yıldırım 10 aracı yaktı

Antalya’da düşen yıldırım 10 aracı yaktı

Antalya’da düşen yıldırım 10 aracı yaktı

Antalya’da düşen yıldırım 10 aracı yaktı
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