HABER

Antalya'da eğitim kampına katılan liseli, intihar girişiminde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 16:37 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı otelde düzenlenen eğitim kampına katılan Ankara Atatürk Lisesi öğrencisi A.K.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı otelde düzenlenen eğitim kampına katılan Ankara Atatürk Lisesi öğrencisi A.K. (16), çok sayıda hap yutarak, intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan ve midesi yıkanan kızın tedavisi sürdürülüyor.
Cuma günü 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin tamamlanıp, öğrencilerin karnelerini almasının ardından Ankara Atatürk Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 300 kişilik grup, Manavgat'taki 5 yıldızlı otelde 5 günlük eğitim kampına alındı. Kampta öğrencilere çeşitli derslerden etüt çalışması yaptırıldığı belirtildi. Kampa katılan öğrencilerden bunalımda olduğu öne sürülen A.K., dün akşam odasında çok sayıda hap yutarak, intihar girişiminde bulundu. Arkadaşları tarafından baygın bulunan kız öğrenci, otel yetkililerinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibince ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. A.K., midesinin yıkanmasının ardından yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikeyi atlatan A.K.'nin, bugün Manavgat Devlet Hastanesi Dahiliye Servisi'ne nakledildiği ve tedavisine devam edildiği belirtildi.
Öte yandan Manavgat'ta kamp yapılan 5 yıldızlı otelin kapalı olduğu, öğrencilerin gelmesi nedeniyle pazar günü açıldığı, hafta sonu kampın sona ermesiyle de tekrar kapanacağı kaydedildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nca olayla ilgili inceleme başlatıldı.

PARTNEREn güzel cevabım! '1095 gün önce ‘evet’ dedim'En güzel cevabım! '1095 gün önce ‘evet’ dedim'
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltıKayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Karda drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 46 TL para cezasıKarda drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 46 TL para cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti: Hayvansever bir insanım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.