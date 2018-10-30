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Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 16:49 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tek motorlu eğitim uçağı düştü.

Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü (2) - Yeniden

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tek motorlu eğitim uçağı düştü. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, olayda pilot ve yardımcı pilotun yaşamını yitirdiğini söyledi.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Karaöz mevkiinde saat 15.30 sıralarında tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı, toprak araziye düştü. Uçağın düştüğü ihbarı üzerine bölgeye, jandarmanın yanı sıra çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, olayda pilot ve yanındaki yardımcı pilotun yaşamını yitirdiğini belirtti.
Kaymakam Yiğit, uçağın düşme nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini söyledi. Kimliği henüz açıklanmayan pilot ve beraberindeki kişinin cansız bedenleri, uçak enkazından çıkarıldı.
TC KIM uçağı, 5 Ekim 2017'de Çorlu'da, 28 Eylül 2018'de de Aydın'ın Kulu ilçesi yakınlarında tarlaya mecburu iniş yapmıştı. Aynı uçak daha geçen yaz da İzmir Alaçatı yakınlarında habercileri taşıyan otomobile alçak uçuş sırasında çarpmış, aracın ön camı hasarlanmıştı.

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