HABER

Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 17:35 | Son Güncelleme

KAYMAKAM: YARIN İNCELEME YAPILACAK Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit kazaya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Saat 15.30 civarında eğitim uçuşu yapan bir uçak Ulualan mevkisinde düştü.

Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü (4)

KAYMAKAM: YARIN İNCELEME YAPILACAK
Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit kazaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Saat 15.30 civarında eğitim uçuşu yapan bir uçak Ulualan mevkisinde düştü. Burada yer alan bir pistten havalanıyor ve zaman zaman eğitim uçuşu gerçekleştiriyorlar. Yıldız Air'e ait bir uçak. İçerisinde bulunan 2 pilotumuz maalesef hayatını kaybetmiş durumda. Kazanın nedenine ilişkin çok net bir bilgi bizim söylememiz mümkün değil teknik açıdan. Bu konuda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanları inceleme yapacak, muhtemelen yarın. Şu an burada başsavcımız, 112 acil, itfaiye gerekli tedbirleri almış durumda. Buradan arkadaşlar çıkarılacak. Daha sonra da inceleme yapılacak yarın. Kazanın nedenine ilişkin şu an bir şey söyleme şansımız yok."

FOTOĞRAFLI

Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü (4)Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü (4)Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü (4)Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü (4)

PARTNER50 ilin kaderini değiştirecek proje50 ilin kaderini değiştirecek proje
Gaziantep'te gasp şüphelisi 3 kişi yakalandıGaziantep'te gasp şüphelisi 3 kişi yakalandı
Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü (3) - YenidenAntalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü (3) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili referandum çağrısı!

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili referandum çağrısı!

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Mustafa Sandal'dan Ceren Hindistan'a olay mesajlar

Mustafa Sandal'dan Ceren Hindistan'a olay mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyük göç havadan böyle görüntülendi

Büyük göç havadan böyle görüntülendi

Mahrem bölgelerinde siğil çıktı, doktora gitmek yerine öyle bir şey yaptı ki...

Mahrem bölgelerinde siğil çıktı, doktora gitmek yerine öyle bir şey yaptı ki...

23 yıl aradılar! Bakın nerede ortaya çıktı

23 yıl aradılar! Bakın nerede ortaya çıktı

Tokat'ta borçlarını alamayan bakkal öyle bir yazı astı ki... 'Neyi bekliyorsun ey vatandaş!'

Tokat'ta borçlarını alamayan bakkal öyle bir yazı astı ki... 'Neyi bekliyorsun ey vatandaş!'

Boz sığır klon sürüsü çoğalıyor!

Boz sığır klon sürüsü çoğalıyor!

Şirinevler'deki cinayette kan donduran detay! Öyle biri çıktı ki...

Şirinevler'deki cinayette kan donduran detay! Öyle biri çıktı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.