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Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 21:41 | Son Güncelleme

CENAZELER YARIN Antalya'nın Manavgat ilçesi Karaöz mevkiinde saat 15.30 sıralarında düşen tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağında yaşamını yitiren pilot Serkan Dilci (37) ve yardımcı pilot Deniz Adalı'nın (32) cenazeleri, Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsiden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü (5)

CENAZELER YARIN
Antalya'nın Manavgat ilçesi Karaöz mevkiinde saat 15.30 sıralarında düşen tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağında yaşamını yitiren pilot Serkan Dilci (37) ve yardımcı pilot Deniz Adalı'nın (32) cenazeleri, Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsiden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Dilici ve Adalı'nın cenazeleri burada yapılacak otopsinin ardından yarın toprağa verilecek. Serkan Dilici'nin cenazesinin memleketi Adana'da, Deniz Adalı'nın cenazesinin ise Antalya'da toprağa verileceği kaydedildi. Hastaneye morguna gelen iki pilotun yakınları gözyaşı döktü.
KALKIŞTAN ÖNCEKİ ANLARA AİT SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, Serkan Dilici ve Deniz Adalı'nın yaşamını yitirdikleri kazadan kısa süre önce uçakla piste gittikleri anlara ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Serkan Dilici ve Deniz Adalı'nın uçakla park alanına girdikleri görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü (5)Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü (5)Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü (5)Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü (5)

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