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Antalya'da eğitim uçağı düştü, pilot ve yardımcısı öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 16:25 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı düştü, pilot ve yardımcısı hayatını yitirdi - Vali Karaloğlu: "Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde eğitim uçağı düştü. İlk tespitlerimize göre Yıldız Air firmasına ait uçağın pilotu Serkan Dilci ve yardımcısı vefat etti. Allahtan rahmet diliyorum. Jandarma ve 112 Acil Yardım ekipleri olay yerinde. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu uçağın daha önce İzmir'de bir aracın çatısına basan uçak olduğu söyleniyor"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı düştü, pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı öldü.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, olaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde eğitim uçağı düştü. İlk tespitlerimize göre Yıldız Air firmasına ait uçağın pilotu Serkan Dilci ve yardımcısı vefat etti. Allahtan rahmet diliyorum. Jandarma ve 112 Acil Yardım ekipleri olay yerinde. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu uçağın daha önce İzmir'de bir aracın çatısına basan uçak olduğu söyleniyor." dedi.

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