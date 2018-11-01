Antalya'da eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot Serkan Dilci, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde iki gün önce eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden 37 yaşındaki pilot Serkan Dilci'nin cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi.

Bekar olduğu öğrenilen Dilci'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine katılan Dilci'nin bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde 30 Ekim'de saat 14.53'te kalkış yapan ve bir saatlik kalkış izni olan, Yıldız Air adlı sivil havacılık firmasına ait Cessna tipi TC-KIM kuyruk tescilli uçağı saat 15.30 sularında düşmüş, kazada, pilot Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı hayatını kaybetmişti.

