Antalya'da eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden yardımcı pilot Deniz Adalı, son yolculuğuna uğurlandı.
Pilot Deniz Adalı'nın (32) cenazesi yakınlarınca Uncalı Mezarlık morgundan alınarak mezarlık camisine getirildi. Burada anne Brigit ve baba Adnan Adalı, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Bekar olduğu öğrenilen Adalı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Üniversite eğitiminin ardından iki yıldır pilot eğitimi aldığı öğrenilen Adalı'nın kurslarını başarıyla tamamladığı, bir havayolu şirketinde çalışmak için beklediği öğrenildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde 30 Ekim'de saat 14.53'te kalkış yapan ve bir saatlik kalkış izni olan, Yıldız Air adlı sivil havacılık firmasına ait Cessna tipi TC-KIM kuyruk tescilli uçağı saat 15.30 sularında düşmüş, kazada, pilot Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı yaşamını yitirdi.
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