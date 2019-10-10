Antalya'da, ekimde deniz keyfi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - TURİZMİN başkenti Antalya'da, ekim güneşi tatilcileri sevindiriyor. 28 derece sıcaklıktaki havanın tadını çıkaran turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denize girip, güneşlendi.

Antalya'da bugün yazdan kalma bir gün yaşandı. Hava sıcaklığının 28 derece olduğu turistik kentte, deniz suyu sıcaklığı 27 derece ölçüldü. Güneşli havanın tadını turistler çıkardı. Sabah erken saatlerden itibaren Konyaaltı sahilini dolduran turistler, denize girip, bol bol güneşlendi.

Ekim ayında denize girmenin ayrıcalığını yaşayanlar arasında gençler de yer aldı. Okul sonrası sahile gelen öğrenciler, arkadaş gruplarıyla denizin tadını çıkardı.

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