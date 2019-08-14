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Antalya’da eksi 1 derecede kar keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:13 | Son Güncelleme

Antalya’da 40 dereceyi bulan hava sıcaklığından bunalan tatilciler, kendilerini sahile metrelerce uzaklıkta ve eksi 1 derecenin hüküm sürdüğü ’Kar Dünyası’na atıyor.Antalya bölgesinde tatilini geçiren yerli-yabancı turistlerin alışık olmadığı aşırı sıcaklara alternatif olarak kurulan ’Kar Dünyası’ alanı, sıcakların bastırmasıyla birlikte tatilcilerin akınına uğruyor.

Antalya’da 40 dereceyi bulan hava sıcaklığından bunalan tatilciler, kendilerini sahile metrelerce uzaklıkta ve eksi 1 derecenin hüküm sürdüğü ’Kar Dünyası’na atıyor.
Antalya bölgesinde tatilini geçiren yerli-yabancı turistlerin alışık olmadığı aşırı sıcaklara alternatif olarak kurulan ’Kar Dünyası’ alanı, sıcakların bastırmasıyla birlikte tatilcilerin akınına uğruyor. Zaman zaman eksi 4 dereceye kadar düşen ama ortalama eksi 1 derece civarındaki ortama, dışarıdaki rahat yaz kıyafetlerinin aksine kalın montlarla giren tatilciler, doyasıya eğlenip karın ve soğuğun keyfini çıkarıyor.
Antalya Aquarium içerisinde bin 500 metrekare kapalı alandaki Kar Dünyası’nda adeta yaz ayında kışı yaşayan tatilciler, içeride yer alan iglo ve buzdan yapılan heykel ile özel alanlarda çekindikleri hatıra fotoğraflarıyla da anı ölümsüzleştiriyor.

“Buradan çıkmayı düşünmüyoruz”
Tatilciler, dışarıda 40 derece sıcaklığın ardından fazla yol kat etmeden böyle bir ortama girdikleri için memnun olduklarını dile getirdi. Tatilini Antalya’da sürdüren İsmail Akman, “Yer Antalya olunca burası daha iyi oluyor. Dışarı da terliyoruz, buradan da çıkmayı düşünmüyoruz” dedi.
Melike Akman da, “Dışarısı gerçekten çok sıcak. Burası çok güzel bir yer” diyerek duygularını dile getirirken, çok eğlendiğini belirten Güneş Aydemir de, “Antalya zaten çok sıcak bir yer. Antalya’da böyle bir yere girmek çok güzel bir duygu” diye konuştu.

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