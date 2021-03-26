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Antalya’da el ele tutuşan gençlerden meşale eşliğinde korona halayı

26.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korona virüs vaka sayısının tırmandığı Antalya’da salgına aldırış etmeyen bir grup genç, sokakta el ele tutuşarak meşaleli asker eğlencesi düzenledi.Kontrollü normalleşme sonrası vaka sayılarının arttığı şu günlerde, özellikle mutasyonlu virüsle birlikte bulaş oranı arttı.

Korona virüs vaka sayısının tırmandığı Antalya’da salgına aldırış etmeyen bir grup genç, sokakta el ele tutuşarak meşaleli asker eğlencesi düzenledi.
Kontrollü normalleşme sonrası vaka sayılarının arttığı şu günlerde, özellikle mutasyonlu virüsle birlikte bulaş oranı arttı. Haftalık vaka tablosunda 100 binde 119,18 oranıyla yüksek vaka sayısıyla dikkat çeken Antalya’da ise bu tehlikeyi unutup asker eğlencesi düzenleyen gençlerin görüntüsü pes dedirtti. Dün gece Kepez ilçesinin Demirgül Mahallesi’nde çoğu maskesiz yaklaşık 10 genç, sokak ortasında el ele tutuşarak meşaleler eşliğinde halay çekti. ’En büyük asker, bizim asker’ tezahüratları eşliğinde eğlenmeye devam eden gençleri çocukların da izlediği görüldü.
Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan eğlence, sosyal medyada paylaşılması sonrası izleyenlerin tepkisine neden oldu.

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