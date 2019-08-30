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Antalya'da elektronik sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 19:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara ve likiti ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da elektronik sigara operasyonu

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara ve likiti ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kepez ilçesindeki bir evde elektronik sigara imalatı yapıldığı bilgisi üzerine, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında, 11 bin 651 elektronik sigara likiti, 1489 elektronik sigara likit aroması, 149 litre elektronik sigara likit yapımında kullanılan aroma, 860 litre sigara likit yapımında kullanılan gliserin, 57 bin 600 elektronik sigara likiti şişe etiketi, 29 bin elektronik sigara likidi şişesi, 3450 likit şişe kutusu, 620 elektronik sigara cihazı yedek parçası, 8 elektronik sigara cihazı, 3 hassas terazi, likit karıştırmaya yarayan elektrikli kazan, huni, cam beher ve şişe etiketleme cihazı ele geçirildi.
Operasyonda, imal ettikleri likitleri elektronik sigara cihazlarını ve elektronik sigara parçalarını internet ve sosyal medya üzerinden sattıkları tespit edilen T.A., Ö.A. ve E.Y. gözaltına alındı.

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