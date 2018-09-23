Antalya'da elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesinde, elleri ve yüzü yanmış erkek cesedi bulundu.
Kalkan Mahallesi'nde bulunan parktaki tuvaletin çatı kısmında bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, elleri ve yüzündeki yanıklar nedeniyle tanınmaz hale gelen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptığı incelemede kişinin üzerinde Onur Torunoğlu'na ait nüfus cüzdanı buldu.
Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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