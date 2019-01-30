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Antalya’da emekli ve eşlerine indirimli toplu ulaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 22:03 | Son Güncelleme

Türkiye’deki belediyeler arasında sadece Antalya’da vatandaşlar, emekliliğe hak kazandığı andan itibaren toplu ulaşım hizmetlerinden indirimli faydalanıyor.

Türkiye’deki belediyeler arasında sadece Antalya’da vatandaşlar, emekliliğe hak kazandığı andan itibaren toplu ulaşım hizmetlerinden indirimli faydalanıyor. Bu indirim emekli eşleri için de geçerli.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’deki belediyeler arasında vatandaşlara emekliliğe hak kazandığı andan itibaren eşleri ile birlikte indirimli ulaşım imkanı sağlayan ilk ve tek belediye olma özelliğini taşıyor. Emekliler ve eşleri otobüslerde tam biniş ücreti 2.60 TL iken, 2 TL, raylı sistemde ise 2.40 TL olan tam ücret yerine 1.90 TL ödüyor.

163 bin 530 emekli faydalanıyor
Bugüne kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Ulaşım A.Ş’ye 163 bin 530 emekli kartı başvurusu yapıldı ve kartları teslim edildi. Antalyalı emekliler, toplamda 38 milyon kez toplu ulaşımı kullanarak indirimden faydalandı.

Avantajlı yolculuk
Antalyalı emekliler başvurmaları durumunda emekli indirim kartı ile tüm ulaşım hizmetlerinden indirimli faydalanıyor. Emekliler, indirimli ulaşım kartı almak için daha önceden SGK´dan aldıkları emekli cüzdanı veya emekli kartının fotokopileri, ya da E-Devletten aldıkları emekli olduğunu gösterir belge ile Antalya Kart Merkezleri’ne başvuru yapabiliyor. Başvuru sonrası emekliler, toplu ulaşımda geçerli indirim kartlarıyla avantajlı yolculuk ediyor.

Emekliye verdiğimiz değerin göstergesi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye’de emekliliğe hak kazanıldığı andan itibaren indirimli kart veren tek belediye olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Türel, “Emeklilerin yanında eşleri de bu indirimden sadece Antalya’da faydalanıyor. Bu bizim emeklimize ve yaşlımıza verdiğimiz değerin bir göstergesi” dedi.

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