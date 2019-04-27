HABER

Antalya’da engelli kardeşlerin hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 13:32 | Son Güncelleme

Antalya’da 25 yaşındaki zihinsel engelli genç kız temsili düğünde gelinlik giyerken, 30 yaşındaki bedensel engeli ağabeyine de asker kınası yakıldı.

Antalya’da 25 yaşındaki zihinsel engelli genç kız temsili düğünde gelinlik giyerken, 30 yaşındaki bedensel engeli ağabeyine de asker kınası yakıldı. Temsili düğün ile yıllardır hayallerini kurduğu beyaz gelinliği giyen genç kız ile asker kamuflajı giyen ağabeyi unutamayacakları bir gün yaşadı.
Antalya’da mahalli sanatçı Gülay Nacar ve Yardım Platformu Kurucusu İnayet Öztürk’ün girişimleriyle, gelinlik giymek isteyen zihinsel engelli Şerife Arslan ile asker eğlencesi isteyen Ramazan Arslan için Habipler Mahallesi’ndeki evlerinin önünde temsili düğün yapıldı. Damatsız düğün öncesi tüm hazırlıkları yapılan Şerife Arslan, evden gelinliği ve duvağıyla çıkarıldı. Şerife Arslan’a asker kıyafeti giyen ağabeyi Ramazan Arslan elinden tutarak eşlik etti. Davetlilerin katılımıyla müzik eşliğinde yapılan temsili düğünde, Arslan ailesi yakınlarıyla mutlu bir gün geçirdi. Temsili düğünde Şerife Arslan’a takı töreni yapılıp, kına yakıldı. Ramazan Arslan’ın da boynuna takılan kırmızı alla birlikte, elleri kınalandı. Mutlulukları gözlerinden okunan iki gencin eğlencesi geç saatlere kadar sürdü.

"Ne mutlu bize"
Gülay Nacar, Şerife Arslan’ın en büyük hayalinin gelinlik giymek olduğunu öğrendiğini ve bunu gerçekleştirmek için harekete geçtiğini söyledi. El birliği ile Şerife’nin hayali olan düğünü yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Nacar, "Her genç kızın hayali gelinlik, erkeğin ise asker olmaktır. Şerife’yi gelin, Ramazan’ı asker yaptık. Bir nebze de olsa onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize" dedi.

"Hayalleri gerçek oldu"
Kurduğu yardım platformu üzerinden ihtiyacı olan kişilere ulaşan İnayet Öztürk, asker kıyafeti ve gelinlik hayali olan iki gencin bu hayallerini gerçekleştirdiklerini kaydetti. Engellilerle aradaki engellerin kalkması gerektiğini isteyen Öztürk, "Dünyayı yaşanabilir hale getirelim onlarla. Engellilerimiz için çalışıyoruz. Her genç kız gelin, her genç erkek asker olmak ister. Biz de onların hayallerini gerçekleştirdik. Onları inşallah mutlu edebilmişizdir" ifadelerine yer verdi.

"Mutlu olduk"
Anne Ayten Arslan, çocuklarının hayalinin gerçekleştirilmesi karşısında duygulandığını söyledi. "Hayalimiz gerçekleşti" diyen Arslan, "Çok mutluyuz. Kızım gelinlik giydi, oğlum asker oldu. Yardım edenlerden Allah razı olsun. Kızım hep gelinlik giymek istiyordu. Bir haftadır kızım gelin olacağım diyordu. Mutlu olduk" diye konuştu.
Tripotörünü gelin arabası yapmayı düşündüğünü ama çalındığını dile getiren Ramazan Arslan, "İlk defa asker kıyafeti giydim. Bu hediye karşısında şok oldum. İki engelli kardeşi mutlu ettiler" ifadelerine yer verdi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Şehit Şevket Çetin için mevlit yemeğiŞehit Şevket Çetin için mevlit yemeği
YTB’den yurt dışında yaşayan Türklere 4 ayrı burs programıYTB’den yurt dışında yaşayan Türklere 4 ayrı burs programı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

AK Parti'nin YSK temsilcisinden 'sandık görevlisi' açıklaması

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

Ön tekeri kaldırdı, arkadaşı düşünce... Görenler şoke oldu!

Ön tekeri kaldırdı, arkadaşı düşünce... Görenler şoke oldu!

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.