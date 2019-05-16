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Antalya'da engellilerin bir günlük askerlik sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:35 | Son Güncelleme

Topçular General Niyazi Çelik Kışlası'nda 89 engelli, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı

Antalya'da zihinsel ve bedensel engelli 89 kişi, bir günlüğüne asker oldu.

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Topçular General Niyazi Çelik Kışlası'nda düzenlenen törenle 89 engelli, askerlik sevinci yaşadı.

Sabah saatlerinde geldikleri kışlada üniformalarını giyerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili video gösterimine katılan engellilere, daha sonra yanaşık düzen ve piyade tüfeği eğitimi verildi.

Askerlerin yardımıyla tören alanına gelen engelli askerler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askerlik yemini etti. Yaş kütüğüne plaket çakan engellilere terhis belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Etkinlik, bando ekibinin gösterisinin ardından düzenlenen geçit töreniyle tamamlandı.

Geçit töreninin ardından engelli askerler, yakınlarıyla fotoğraf çektirdi.

Engelli Güler Taşkınsoy (22) ve Ecehan Ögüt (22) sempatik hareketleriyle ilgi topladı.

Tören sırasında sıcaktan şikayet eden Taşkınsoy ve Öğüt'e aileleri su götürerek destek olmaya çalıştı.

- "Onların bu heyecan ve coşkusunu yürekten paylaşıyoruz"

Törende konuşan 3'üncü Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Türk Silahlı Kuvvetlerinin daima milletinin yanında ve onlarla iç içe olduğunu söyledi. Polat, "Bu maksatla engelli vatandaşlarımızın bir günlüğüne de olsa kışla ortamını yaşamasına ve temsili de olsa askerlik görevini yerine getirmesine imkan sağlanmıştır. Biz de onların bu heyecan ve coşkusunu yürekten paylaşıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya temsili askerlik

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