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Antalya'da eş zamanlı iki orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 23:18 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, iki mahallede çıkan eş zamanlı orman yangını nedeniyle meyve bahçeleri ve bazı seralar zarar gördü.

Antalya'da eş zamanlı iki orman yangını

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, iki mahallede çıkan eş zamanlı orman yangını nedeniyle meyve bahçeleri ve bazı seralar zarar gördü. İki yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kumluca ilçesinde Erentepe ve Yazır mahallelerinde saat 20.00 sıralarında eş zamanlı orman yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle geniş alana yayılan iki yangına haber verilmesi üzerine Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Ekipler Yazır Mahallesi Keller mevkiindeki yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Buradaki ekipler daha sonra Erentepe Mahallesi Akgedik mevkiindeki yangını söndürmek için bölgeye takviye olarak gönderildi. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangın bölgesine yakın bir evde tek başına yaşayan Zeynep Aksoy (70), itfaiye ekiplerince evinden alınarak yangın bölgesinin dışına götürüldü. Yangın yaklaşık iki saat süren çalışmalar sonunda söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise sürüyor.
Erentepe Mahalle Muhtarı Ali Göçer, akşam saatlerinde eş zamanlı çıkan yangınların rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü ve yerleşim yerlerini tehdit ettiğini söyledi. Yangın nedeniyle bazı meyve bahçeleri ve bir cam seranın zarar gördüğünü belirten Göçer, "Vatandaşların sulama hortumları zarar gördü. Tek başına yaşayan Zeynep Aksoy korkmuş ve bayılmış. Ekipler tarafından evinden alınarak güvenli bir yere taşındı. Sağlık durumu iyi. Yangının ne kadar bir alana zarar verdiği sabah yapılacak tespitler sonunda belirlenecek" dedi.

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