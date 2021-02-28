Antalya’da eş zamanlı operasyonda aranan 37 kişi yakalandı

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik 48 ekip 115 personelin katılımıyla gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 37 aranan şahsı yakaladı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan “Hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, şantaj, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet etmek, silahla tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, uyuşturucu madde ticareti/kullanmak/bulundurmak suçlarından aranan” şahısların yakalanmasına yönelik 25 Şubat günü 48 ekip ve 115 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda, aralarında “Yaralama” suçundan 15 yıl hapis cezasıyla aranan M.O., “Hırsızlık” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Y.A., “Şantaj” suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan L.K., “Cinsel İstismar” suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan H.C.G. olmak üzere toplam 37 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

