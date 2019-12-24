Antalya’da eş zamanlı suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama

Antalya’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda haksız çıkar sağlamak için örgüt oluşturdukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haksız çıkar sağlamak amacıyla örgüt oluşturdukları ve birçok insanın yasadışı yollarla gayrimenkullerine el koydukları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu E.B., K.B., A.B., V.B., A.R.Ö., A.A., V.E. ile M.A. cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlarda gözaltına aldı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında dün sabah Manavgat Adliyesi’ne getirildi. Kaçakçılık ve organize suçlar savcısı sorgusu yapılan şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gece yarısına kadar hakime ifade veren şüphelilerden E.B., K.B., A.B., A.R.Ö., A.A. ile M.A. ’Haksız kazanç elde etmek için suç örgütü kurmak’, ’nitelikli dolandırıcılık’ ve ’tefecilik’ suçlarından tutuklandı. V.B. ve V.E. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

