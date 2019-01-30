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Antalya’da eşe gizli kameralı takip karakolda bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 13:59 | Son Güncelleme

Antalya’da bir kişi, eve gizli kamera yerleştirip karısının yanında yabancı bir erkek olduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

Antalya’da bir kişi, eve gizli kamera yerleştirip karısının yanında yabancı bir erkek olduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Olay sonrası evden sadece kadın çıkarken, kızının yanına gelen anneyse, damadına "Benim kızım öyle biri değil. Onu Antalya’ya rezil edeceğim" sözleriyle tepki gösterdi.
Olay, sabah saatlerinde Güvenlik Mahallesi 267 Sokak üzerindeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Korkuteli ilçesinde öğretmenlik yapan H.S. Antalya’daki evlerine gizli kamera yerleştirdi. Canlı olarak evi takip eden H.S. evde eşinin yabancı bir erkekle görüştüğü iddiasıyla harekete geçti. H.S.’nin bildirmesi üzerine eve gelen polis ekipleri, 1 çocuk annesi M.S.’yi evde buldu ancak içeride başka şahsın olmadığını tespit etti. Olayı duyan M.S.’nin annesi ise eve gelerek önce kızına sarıldı, ardından damadına tepki gösterdi. Polislere "Benim kızım öyle biri değil" diyen anne, damadına ise, "Bir ay önce ayrılalım diyordu. O da çocuk var arada diye istemiyordu. Ben onu Antalya’ya rezil edeceğim" sözleriyle tepki gösterdi. Olay sonrası M.S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Görüntüleri inceleyen polis, kısa bir süre önce evden bir erkeğin çıktığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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