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Antalya'da eşini darbeden kişi polise direnince tutuklandı

13.04.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde, eşini darbedip polise görevini yaptırmamak için direndiği iddia edilen kişi, hakimliğin adli kontrol kararına Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, O.K'nin eşi B.K'yi sokak ortasında darbedip, B.K'nin de taş atarak karşılık verdiği olayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, çiftin götürüldükleri polis merkezinde olaya ilişkin adli işlemlerin yapıldığı esnada, işlem yapılmasına direniş gösterdiği, görevlilere saldırarak bir kadın polis memurunu yaraladıkları belirtildi.

Ayrıca eşlerin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adı geçen müşteki şüpheliler hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar verme' suçlarından ayrı bir soruşturma başlatılarak tutuklanmaları talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişlerdir. Sulh Ceza Hakimliği, her iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli O.K. hakkında tutuklama kararı vermiştir. Şüpheli O.K. yapılan işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna alınmıştır. Adı geçen müşteki şüphelilerin birbirlerine karşı gerçekleştirdikleri 'eşi kasten yaralama' suçları yönünden soruşturma devam etmektedir."

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Alanya kavga darp

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