HABER

Antalya'da eşit oy çıkan sandıktan muhtar kurayla belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 14:45 | Son Güncelleme

Antalya'da eşit oy çıkan sandıktan muhtar kurayla belirlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde muhtarlık yarışında iki aday eşit oy alınca kura çekimi yapıldı.

Sağirin Mahallesi Muhtarlığı için üç aday yarıştı. Adaylardan Hasan Akdeniz 406, Nurettin Durdu 405, Mehmet Dinç ise 385 oy aldı. İtiraz üzerine sandık görevlilerin adayların oylarını tekrar sayması üzerine Akdeniz ile Durdu'nun 405'er oy aldığı belirlendi.

Yapılan kura çekiminde muhtarlığı Hasan Akdeniz kazandı.

Durdu, Hasan Akdeniz’i kutlayarak, seçim sürecinde de güzel ve karşılıklı anlayış içerisinde çalışma yaptıklarını belirtti.

Sahaya önce köpek, sonra taraftar girdiSahaya önce köpek, sonra taraftar girdi
Mavi Balina, Momo ve Mariam gibi oyunlara dikkatMavi Balina, Momo ve Mariam gibi oyunlara dikkat
Bahçelievler'de günlük kiralık evde korkunç olay Bahçelievler'de günlük kiralık evde korkunç olay 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kura Manavgat muhtarlık seçimi Nurettin Durdu

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 ilde Nisan ayında kar sürprizi

4 ilde Nisan ayında kar sürprizi

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

23 Nisan'da poz vermişti! 32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu

32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu

TÜYAP'ta stant devrildi!

TÜYAP'ta stant devrildi! Yaralılar var

Halk otobüsünde büyük terbiyesizlik!

Halk otobüsünde büyük terbiyesizlik!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.