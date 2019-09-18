Antalya’da eski koca dehşeti

Antalya’da 6 ay önce boşandığı eşinin 21 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ayşe S., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Hastaneden çıkar çıkmaz olayın yaşandığı yere gelen kadın, gözyaşı dökerek o anları anlattı. Ayşe S., “Bıçaklandığımda ‘öldüm’ diyerek şehadet getiriyordum. O da benim öldüğümü zannedip kaçtı” dedi.

Olay, 13 Eylül Cuma günü sabah saat 07.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi 1597. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, karayollarında memur olarak çalışan Ayşe S. (48), işe gitmek için evinin önünde servis beklemeye başladı. Bu sırada 6 ay önce boşandığı eski eşi N.S., arkasından gelip Ayşe S.’nin ağzının tutarak 21 yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. “30 yıl boyunca şiddet gördüm”

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi 48 yaşında Ayşe S., 4 gün boyunca tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Hastaneden çıkar çıkmaz olayın yaşandığı yere gelen Ayşe S., o anları İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı. Eski eşiyle Muş’ta tanıştıklarını söyleyen Ayşe S., 30 yıllık evliliği boyunca şiddet ve hakarete maruz kaldığını, 4 çocuğunun da kendisi gibi şiddete uğradığını belirtti. Yumruk ve tekmenin yanı sıra eline ne geçerse çocuklarına ve kendisine vurduğunu anlatan Ayşe Seyidoğlu, “Sabah niye erken kalkmıyorsun’ bahanesiyle kızımı dövüyordu. Amacı hep kavga çıkarmaktı. Aileme küfür edip kavga çıkartırdı. Hep bir baha bulup bizi darp ederdi.” dedi.

“Anneler günü hediyesi olsun”

Kızının darp edilmesinin yargı sürecine de taşındığını aktaran Seyidoğlu, “ Hakim bir daha aynı olayın olmaması nedeniyle eski eşime ceza vermemişti. Yaptığı şiddetin polise duyulmaması için kızımı ve beni hep tehdit ederdi. Kızımın ve benim boğazıma bıçak dayadı. ’Kesme yapma, çocuğa bu yapılır mı? dedim. Benim boğazıma bıçak dayadı, o zamanda ölümden döndüm. Bu yaşadıklarımız geçen yılın Anneler Günüydü. Beni zor elinden aldılar. Bana dönüp, ’Anneler Günü hediyesi olsun sana” dedi. Ben o gün artık eski eşimden ayrılmaya karar verdim" ifadelerine yer verdi.

Boşanma sürecini başlattıktan sonra sürekli eski eşinden baskı ve tehdit aldığını dile getiren Seyidoğlu, izini kaybettirmek için ise 1,5 yıl önce Antalya’ya taşındıklarını kaydetti. "Öldüm’ deyip şehadet getirdim”

Olay günü yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Seyidoğlu, “İşe gitmek için evden çıktım, elimdeki çöpü attım. Çöpü attım servis bekleme yerime ilerlerken birisi arkamdan ağzımı kapatıp beni bıçaklamaya başladı. Hiçbir ley söylemedi karnıma bıçağı vurmaya devam etti. Boğazımı kavrayınca keseceğini anladım. Elini tuttum, elim kesildi. Beni yere itti bıçaklamaya devam etti. Bende artık öldüm diyerek şehadet getiriyordum. Sonra beni öldüğümü zannedip bırakıp kaçtı" diye konuştu.

“Tehdit ediyordu ama cani olacağını bilemezdim”

Başına böyle bir olayın geleceğini hissettiğini ifade eden Ayşe Seyidoğlu,” Tehditleri vardı, savcılığa bildirmiştim. Ama hafife alındı. Böyle insanları ya idam etsinler, ya da içeriden çıkamasın. Şu an da çok korkuyorum. Tek başına bu işi yapamaz, bunu cesaretlendiren birileri var. İstanbul’dan gelip beni bıçakladı. Beni hep tehdit ediyordu ama cani olacağını bilemezdim” dedi. “En ağır cezayı alsın”

Vücudunda 21 bıçak darbesi olduğunu kaydeden Seyidoğlu, yaşamasının gerçekten bir şans olduğunu söyledi. Çocuklarının durumunun da çok kötü olduğunu dile getiren Seyidoğlu, “Geçtiğimiz 28 Mart’ta boşandık. Uzaklaştırma kararı 21 Eylül’de bitecek. En ağır cezayı alsın. Beni duysunlar. Benim gibi kadınları duysunlar. Bu ilk değil son da olmayacak. Bize yardım etsinler” diye konuştu. İfadesinde, ‘istemeden oldu’ dedi

Eşinden uzaklaştırma kararı bulunan N.S., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olay günü saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Emniyette ifadesi alınan N.S., ifadesinde eşinin yanına sabah konuşmak için geldiğini, aralarında tartışma çıktığını ve bir anlık sinirle istemeden bıçakladığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca yaptıklarından pişman olduğunu aktardığı belirtildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen N.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’da eski koca dehşeti

Antalya’da eski koca dehşeti

Antalya’da eski koca dehşeti

Antalya’da eski koca dehşeti

Antalya’da eski koca dehşeti

Antalya’da eski koca dehşeti

Antalya’da eski koca dehşeti

Antalya’da eski koca dehşeti

Antalya’da eski koca dehşeti