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  4. Antalya’da etkili yağış su baskınlarına neden oldu

Antalya’da etkili yağış su baskınlarına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 10:07 | Son Güncelleme

Antalya’da etkili olan yağış nedeniyle örtü altı tarım yapılan bazı çilek ve biber seralarını su bastı.

Antalya’da etkili olan yağış nedeniyle örtü altı tarım yapılan bazı çilek ve biber seralarını su bastı. Bir derenin taşması sonucu 10 mahallenin ulaşımı aksadı.
Antalya’da dün gece yarısını başlayan aşırı yağışlar Serik ilçesinde örtü altı tarım yapılan seralarda zarara neden oldu. Kökez Mahallesi Yazır mevkisindeki dere de sağanak nedeniyle taştı. Yaklaşık 10 mahalleyi birbirine bağlayan yol sular altında kaldı. Derenin yakınında içinde biber bulunan iki cam serada sular altında kaldı.

"Elinde kürekle serasına koştu"
Elinde kürekle serasına giren sel sularını tahliye etmeye çalışan Süleyman Cengiz, “İçinde biber ekili olan serama en küçük yağmurda su giriyor. Bunun nedeni de yakındaki derenin ıslah edilmemesidir. En küçük yağmur dere sele dönüyor. 1 dönümün üzerinde alanımın su içinde kaldı. 25-30 santimetre sera içinde su var. Bu mahsulün ölümü demek artık" dedi.
Öte yandan aynı ilçenin Kadriye Mahallesi’nde yaklaşık 40 çiçek serasının da sular altında kaldığı öğrenildi. Şiddetli yağışın çarşamba gününe kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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