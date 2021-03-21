Antalya’da ev ve araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir ev ve araçta bir miktar esrar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Konyaaltı ilçesi Akdamlar Mahallesi’nde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, T.G isimli şahsın kaldığı evde 55 gram esrar maddesi, 1 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir başka evde ve T.G isimli şahıs ile aynı evde bulunan D.Ç. isimli şahsın aracında yapılan aramada ise 36 gram esrar maddesi ile 10 adet kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

