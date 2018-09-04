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Antalya'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 14:40 | Son Güncelleme

Gazipaşa ilçesinde son katında yangın çıkan üç katlı binada hasar oluştu, alevlerin sıçradığı hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yangın çıkan üç katlı evde hasar oluştu, alevlerin sıçradığı hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Aydın Mahallesi Gümüş Sokak'ta Mustafa Gökpınar'a ait 3 katlı binanın son katında yangın çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları ve Orman İşletme Müdürlüğünün arazözleriyle müdahale edilen yangın, bir saatte söndürüldü.

Binada hasar oluşurken alevlerin sıçraması sonucu otoparktaki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Yanan evini görünce fenalaşan Gökpınar, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Binada kiracı olan Ümmühani Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, evden dumanların yükseldiğini görünce ev sahibini aradığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
araç Gazipaşa yangın

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