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Antalya'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 15:22 | Son Güncelleme

Altı katlı binanın birinci katında çıkan yangında hasar oluştu

Antalya'da altı katlı binanın birinci katında çıkan yangın söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın Hikmet Ürek'e ait birinci katında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 4 itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Binanın üst katları da alevlerden etkilendi.

Bina sakinleri, dumandan etkilenmemeleri amacıyla tahliye edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye 'Olay Yeri yangın

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