HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da evdeki yangında mahsur kalan çocukları anneleri kurtardı

Antalya’da evdeki yangında mahsur kalan çocukları anneleri kurtardı

20.02.2021 16:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Serik ilçesinde müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan çocukları anneleri kurtardı.Akçaalan Mahallesi’ndeki müstakil bir evde saat 15.00’da çıkan yangın paniğe neden oldu.

Antalya’nın Serik ilçesinde müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan çocukları anneleri kurtardı.
Akçaalan Mahallesi’ndeki müstakil bir evde saat 15.00’da çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, dolap, halı, televizyon, klima gibi eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın anında mutfakta olan ve yanan odaya girip çocuklarını göremeyen anne büyük korku yaşadı. Korkudan kapının arkasına saklana çocuklarını alan anne güçlükle kendilerini dışarı attı.
Yaşananları anlatan komşu Şeyma Civerik, “Çocukların anneleri mutfaktaymış. O da geldiğinde yangın çıktığını görmüş. Soba mı patlamış artık bilmiyorum. Çocukta kapının arkasına saklanmış. İçeri girmiş çocukları yok. Çocukları dumandan gözükmüyormuş. O telaşla çocuklarını kapmış, çıkmış dışarı” diye konuştu.
Olay anında arkadaşının yanında olduğunu belirten 16 yaşındaki Halil Dal, “Ben ilk olay olduğunda arkadaşımın yanındaydım, sonra geldim herkes toplanmıştı. Sonra buraya koştum. Baktım her şey yanmış gitmiş. Dolap halılar, televizyon, klima, para fişleri ve iki telefon yanmış. Benle birlikte 8 kişi yaşıyor bu evde. Bizim her şeyimiz o odadaydı. Çocuklar varmış odada o anda yengem çıkarmış” dedi.
Polis, yangın sonrası inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Gara' tepkisiBahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Gara' tepkisi
Instagram'da kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır?Instagram'da kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Kız arkadaşına dehşeti yaşatmıştı! İstenen ceza belli oldu

Kız arkadaşına dehşeti yaşatmıştı! İstenen ceza belli oldu

'Kocası evden attı! Kayıp ve perişan...' denmişti! Ortaya çıktı

'Kocası evden attı! Kayıp ve perişan...' denmişti! Ortaya çıktı

Basıldılar! Geceyi aynı evde geçirdiler

Basıldılar! Geceyi aynı evde geçirdiler

Normalleşmeye en yakın ilde gözler 1 Mart'a çevrildi

Normalleşmeye en yakın ilde gözler 1 Mart'a çevrildi

Bakan Koca'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Koca'dan 'normalleşme' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

Diğer Haberler

Tepki çeken görüntü! Kısıtlanamayanlar soluğu Ortaköy Sahili'nde aldı

Tepki çeken görüntü! Kısıtlanamayanlar soluğu orada aldı

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren artacak

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren artacak

Kısıtlamada polisten 5 kilometre boyunca kaçan ikili asker kaçağı çıktı

Polisten 5 km boyunca kaçan ikili asker kaçağı çıktı

İletişim Başkanlığı'ndan 'haber doğrulama' platformu

İletişim Başkanlığı'ndan yeni platform

Klimasından çıkan sesle komşusunu rahatsız edene 14 bin 740 lira ceza

Klima sesine 14 bin 740 lira ceza

Son Dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Gara' tepkisi

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Gara' tepkisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.