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Antalya'da eve yıldırım düştü: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 23:43 | Son Güncelleme

Vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu duyurunun yapıldığı Antalya'da, eve yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5849 Sokak'ta iki Suriyeli ailenin yaşadığı tek katlı bir eve yıldırım düştü. İki çocuk babası Abdulilleh Hac Abdullatif (29) yaralandı, evin camları kırıldı, duvarlarında hasar oluştu.

Abdullah Hac Abdullatif (38) aileler içeride otururken eve yıldırım düştüğünü ve kardeşinin yaralandığını belirterek, "Çok şükür kardeşimin durumu iyi." dedi.

Bu arada, hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya yaralı Yıldırım

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