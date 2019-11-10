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Antalya’da evinde ölü bulunan ailenin cenazeleri Erzurum’da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 16:31 | Son Güncelleme

Antalya’da menşei belli olmayan kimyasal madde nedeniyle yaşamını yitiren aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi Erzurum’da kazılan 6 metre derinliğindeki özel mezarlıkta toprağa verildi.

Antalya’da menşei belli olmayan kimyasal madde nedeniyle yaşamını yitiren aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi Erzurum’da kazılan 6 metre derinliğindeki özel mezarlıkta toprağa verildi. Defin sırasında mezarlığa cemaatten kimse alınmazken, cenazeler kazılan mezarlara iple indirildi.
Olay, Antalya’nın Konyaaltı Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şimşek ailesinden haber alamayan bir yakınının polisi araması üzerine ortaya çıkan olayda eve çilingir yardımıyla giren polis, dört kişinin cesetleriyle karşılaştı. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek’e (5) ait olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede siyanür ile zehirlendiği iddia edilen 4 kişinin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından, toprağa verilmek üzere kara yoluyla Erzurum’a getirildi.
Cenazeler Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Kırkgöze Mahallesi’nde dekontaminasyon kamyonu ile getirilirken, güvenlik güçleri cenaze aracı çevresinde yoğun önlem aldı. AFAD ekipleri ve cenazeyi yıkamak için gelen imamlara da özel kıyafet giydirildi.
Öte yandan, cenazeler cenaze aracı içinden çıkarılmadan, Kırkgöze köyü mezarlığında kılınan namaz sonrası köy mezarlığında kazılan 6 metre derinliğindeki özel mezarlığa iple indirilerek defnedildi.

Cemaat defni duvar arkasından izledi
Cenazeye Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Şimşek ailesinin çok sayıda yakını katılırken, oluşabilecek herhangi bir sağlık sorunundan dolayı mezarlığa cemaatten kimse alınmadı. Cenaze cemaati ise defni duvar arkasından izledi. Cenaze namazının kılındığı sırada Selim Şimşek ve Sultan Şimşek’in aileleri gözyaşına boğuldu.

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