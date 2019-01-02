HABER

Antalya'da evleri su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 20:22 | Son Güncelleme

ANTALYA’da iki gündür etkili olan yağmur nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA’da iki gündür etkili olan yağmur nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

Antalya’da kent merkezinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde bazı evlerin giriş katlarının su basmasına neden oldu. Özellikle 2361 Sokak'taki Kültür Kent Sitesi’nde zemin katlarda bulunan 20'ye yakın daire su altında kaldı. Vatandaşlar, kendi çabalarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken itfaiye ekiplerinden de yardım istedi. Eşyaları dışarı taşıyan ev sahipleri itfaiyenin de yardımı ile suyu tahliye etti. Bölgede 10 yıldır her yağmurda evlerini su bastığından şikâyet eden Işıl Yurdal, "Eşyalarımız zarar gördü. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Her yağmurda aynı şeyleri yaşıyoruz" dedi.

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
Yedikule'de bina çöktü: 2 ölü 3 yaralıYedikule'de bina çöktü: 2 ölü 3 yaralı
Fatih'te çöken binaFatih'te çöken bina
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Interpol'un aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

Fransa'nın aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul Yedikule'de bina çöktü: 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

Çöken binadan acı haber!

Son dakika! MHP yönetimi Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı disipline sevk etti

MHP'de Samsun depremi!

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.