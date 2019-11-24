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Antalya'da 'evlilik sözleşmesi' tartışması: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 11:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, evlilik sözleşmesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada, başına sert cisimle vurulan Hüseyin Yeni (75) ağır yaralandı.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, evlilik sözleşmesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada, başına sert cisimle vurulan Hüseyin Yeni (75) ağır yaralandı. Yeni'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Azeri eşi Muhabbat Jafarova (51) yaralanırken, kadının akrabası Firdus Aliyeva (51) yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam, Kumluca'ya bağlı Hızırkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Yeni ile yaklaşık 2 ay önce evlendiği Azeri Muhabbat Jafarova ve onun akrabası Firdus Aliyeva arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken kadınlardan birinin başına sert cisimle vurduğu Hüseyin Yeni, iddiaya göre, evdeki av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Muhabbat Jafarova ve Firdus Aliyeva'ya isabet etti. Sesleri duyanların haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Firdus Aliyeva'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Hüseyin Yeni ve eşi Muhabbat Jafarova ise ambulansla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumu kritik olan Hüseyin Yeni, Antalya'daki hastaneye sevk edildi. Muhabbat Jafarova'nın tedavisinin ise yoğun bakım ünitesinde sürdürüldüğü belirtildi. Yapılan incelemenin ardından Firdus Aliyeva'nın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hüseyin Yeni ile Muhabbat Jafarova ve akrabası Firdus Aliyeva arasındaki tartışmanın, evlilik sözleşmesi yüzünden çıktığı iddia edildi. Muhabbat Jafarova'nın, Hüseyin Yeni'den ölümü halinde mal varlığının kendisine kalmasını istediği, Yeni'nin buna karşı çıktığı, Aliyeva'nın ise Yeni'ye bu konuda baskı yaptığı öne sürüldü.

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