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Antalya’da facia kıl payı atlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 04:39 | Son Güncelleme

Antalya’da biri banka iki iş yerinin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle yola uçtu.

Antalya’da biri banka iki iş yerinin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle yola uçtu. Bankadan çıktığı anda çatının uçtuğunu fark eden bir vatandaş, "10 santimle hayatımız kurtuldu" derken, bir başka vatandaş ise o anları, "Büyük bir gölge gördüm. Baktım çatı geliyor. Yolda doğru kaçmaya başladım" dedi.
Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde bulunan biri banka iki iş yerinin çatısı şiddetli rüzgar sebebiyle koparak yola uçtu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Can kaybının yaşanmadığı olayda, bazı vatandaşlar kıl payı kurtuldu. Trafikteki bir vatandaşın ise düşen çatıya bakmak isterken kaza yaptığı ifade edildi.
Bankadan çıkınca büyük bir gölge gördüğünü ifade eden Fikret Koç, "Baktım çatı geliyor. Yolda doğru kaçmaya başladım. Sonra arkadaşa, ‘Çatı geliyor kaç’ dedim. Oda başka tarafa kaçtı" dedi.
"10 santimle canımı kurtardım" diyen Hakkı Örün ise, "Bir baktım yüksek ses geldi. Çatının uçtuğunu fark ettim. Yol istikametine doğru kaçmaya başladım. Koşarken de çatının uçtuğunu fark edip, 10 santimle hayatım kurtuldu. Parçaları sırtımıza dokundu ama herhangi bir sıkıntım yok. 10 santimle kurtuldum. Sadece bir araç çatıya bakarken bir araç kaza yaptı" ifadelerini kullandı.

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