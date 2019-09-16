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Antalya'da fahri trafik müfettişinin öldüğü trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 13:54 | Son Güncelleme

Muratpaşa ilçesinde, temmuz ayında çarpışan iki otomobilin, kaldırımda yürüyen fahri trafik müfettişi Niyazi Hayırlı'nın ölümüne yol açtığı kazaya ilişkin 2 sürücü hakkında hazırlanan iddianame Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi - Ailenin avukatları aracılığıyla yaptığı sanıkların tutuklu yargılanmalarına yönelik talep ise mahkemece kabul edilmedi - Hayırlı'nın kızı Gözde Çalık: - "Adalete olan inancımızı tekrar kazanmak istiyoruz. İnşallah sanıklar gerekli cezayı alacaklar"

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde temmuz ayında çarpışan iki otomobilden birinin kaldırımda yürüyen fahri trafik müfettişi Niyazi Hayırlı'nın ölümüne yol açtığı kazaya ilişkin 2 sürücü hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Şirinyalı Mahallesi'nde 23 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden fahri trafik müfettişi Niyazi Hayırlı'nın (65) ölümüne ilişkin tutuksuz 2 otomobil sürücüsü B.G. (45) ile Ö.G. (49) hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan Antalya Adliyesinde savcılık tarafından iddianame hazırlandı.

İddianame Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek tutuksuz sanıklar için 5 Kasım'a duruşma tarihi verildi.

- Sanıkların tutuklu yargılanması talebine ret

Kazada hayatını kaybeden fahri trafik müfettişinin ailesi ise avukatları aracılığıyla mahkemeye verdikleri dilekçede 2 sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti. Dilekçeyi değerlendiren mahkeme heyeti talebi reddederek sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının devamına karar verdi.

Antalya Adliyesi önüne gelen Niyazi Hayırlı'nın kızı Gözde Çalık, tutuklama talebinin kabul edilmemesine tepki gösterdi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Çalık, ekmek almak için evden ayrılan babasının kaldırımda yürürken kavşakta çarpışan iki otomobilden birinin çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Kazanın ardından gözaltına alınan iki sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade eden Çalık, davanın görüleceği ağır ceza mahkemesine yaptıkları tutuklama talebinin de reddedildiğini belirtti.

Karara tepki gösteren Çalık, sanıkların tutuklanması için başvurdukları mahkemenin, duruşma tarihinin yakın olduğunu ve durumun yargılama sürecinde değerlendirileceğini belirterek bu isteklerini geri çevirdiğini aktardı.

İki sürücüden birinin "dur" tabelasına uymadan yola çıkması ve diğer yoldan gelen aracın kontrolsüz hızı nedeniyle bugün babasının hayatta olmadığını ifade eden Çalık, "Adalete olan inancımızı tekrar kazanmak istiyoruz. İnşallah sanıklar gerekli cezayı alacaklar." dedi.

- "İki amcamı da trafik kazasında kaybetmiştim"

Çalık, iki amcasını da daha önceden trafik kazasında kaybettiğini belirterek, "Babam iki kardeşini trafik kazasında kaybetmişti. Kendisi 20 yıl boyunca fahri trafik müfettişliği yaparak trafik kurallarının uygulanması için mücadele etti. Suçsuz bir insan kaldırımda yürüyor, hiçbir kusuru yok. Suçluların bu dava sonunda aldıkları ceza umarım benzer davalar için emsal teşkil eder." şeklinde konuştu.

- Kaza

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde 23 Temmuz'da meydana gelen kazada, B.G. ile Ö.G'nin idaresindeki iki otomobil, 1492. ile 1524. sokakların kesiştiği kavşakta çarpışmış, kazada B.G'nin kullandığı otomobilin çarptığı kaldırımda yürüyen fahri trafik müfettişi Niyazi Hayırlı ölmüştü. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücüler, sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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