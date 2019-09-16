Antalya'da fahri trafik müfettişinin öldüğü trafik kazası

Şirinyalı Mahallesi'nde 23 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden fahri trafik müfettişi Niyazi Hayırlı'nın (65) ölümüne ilişkin tutuksuz 2 otomobil sürücüsü B.G. (45) ile Ö.G. (49) hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan Antalya Adliyesinde savcılık tarafından iddianame hazırlandı.

İki sürücüden birinin "dur" tabelasına uymadan yola çıkması ve diğer yoldan gelen aracın kontrolsüz hızı nedeniyle bugün babasının hayatta olmadığını ifade eden Çalık, "Adalete olan inancımızı tekrar kazanmak istiyoruz. İnşallah sanıklar gerekli cezayı alacaklar." dedi.

Karara tepki gösteren Çalık, sanıkların tutuklanması için başvurdukları mahkemenin, duruşma tarihinin yakın olduğunu ve durumun yargılama sürecinde değerlendirileceğini belirterek bu isteklerini geri çevirdiğini aktardı.

Kazanın ardından gözaltına alınan iki sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade eden Çalık, davanın görüleceği ağır ceza mahkemesine yaptıkları tutuklama talebinin de reddedildiğini belirtti.

- "İki amcamı da trafik kazasında kaybetmiştim"

Çalık, iki amcasını da daha önceden trafik kazasında kaybettiğini belirterek, "Babam iki kardeşini trafik kazasında kaybetmişti. Kendisi 20 yıl boyunca fahri trafik müfettişliği yaparak trafik kurallarının uygulanması için mücadele etti. Suçsuz bir insan kaldırımda yürüyor, hiçbir kusuru yok. Suçluların bu dava sonunda aldıkları ceza umarım benzer davalar için emsal teşkil eder." şeklinde konuştu.

- Kaza

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde 23 Temmuz'da meydana gelen kazada, B.G. ile Ö.G'nin idaresindeki iki otomobil, 1492. ile 1524. sokakların kesiştiği kavşakta çarpışmış, kazada B.G'nin kullandığı otomobilin çarptığı kaldırımda yürüyen fahri trafik müfettişi Niyazi Hayırlı ölmüştü. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücüler, sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

