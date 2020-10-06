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Antalya’da falezlerde can pazarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 22:55 | Son Güncelleme

Antalya’da yaklaşık 20 metre yükseklikteki falezlerden kayalık alana düşen genç, uzun uğraşların sonunda yaralı olarak kurtarıldı.Olay, saat 21.00 sıralarında vatandaş yoğun olarak bulunduğu Yavuz Özcan parkında meydana geldi.

Antalya’da yaklaşık 20 metre yükseklikteki falezlerden kayalık alana düşen genç, uzun uğraşların sonunda yaralı olarak kurtarıldı.
Olay, saat 21.00 sıralarında vatandaş yoğun olarak bulunduğu Yavuz Özcan parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye isminin Abdulkadir Özdemir olduğu öğrenilen genç, arkadaşıyla birlikte parka geldi. Parkın falez kısmında bir süre arkadaşıyla birlikte oturan Özdemir bir anda dengesini kaybedip yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki falezlerden düştü. Önce ağaç dallarına çarpan Özdemir kayalık zemine düşüp yaralandı. Durumu gören arkadaşı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye denizden ve karadan sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Özdemir’i kurtarma çalışması başlattı. Deniz polisi de kıyıdan botla çalışmalara destek verdi. Özdemir, düştüğü yerden itfaiye ve polis ekiplerinin yoğun çabası sonucu çıkartılıp olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.
Yanından bir an olsun ayrılmayan arkadaşı ise zaman zaman sinir krizi geçirdi. Özdemir’in arkadaşının düştüğü bölgeden çıkarılırken sedye başından da hiç ayrılmadığı görüldü. Yaralı olarak kurtarılan Özdemir, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı olarak kurtarılan Abdulkadir Özdemir’in hayati tehlikesinin bulunmadığı vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi.
Ayrıca olay yerinde kalabalık oluşturan vatandaşları ise polis ekipleri sık sık uyararak bölgeden güçlükle uzaklaştırdı.

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