HABER

Antalya'da falezlerden düşen kişiyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 08:19 | Son Güncelleme

Antalya'da falezlerden düşen kişiyi itfaiye kurtardı

Antalya'da falezlerden düşen kişi, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı.

Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı'nda yürüyüş yapan İsa Dönmez, falezlerde yardım çağrısında bulunan bir kişinin olduğunu fark edince durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 10 metre aşağıda yaralı bir kişinin olduğunu gördü. Bir itfaiye eri, beline halat bağlayarak yaralının yanına indi. İsminin Bahri Kesgin (63) olduğu tespit edilen yaralı, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından beline bağlanan halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan yaralı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ayağında kırık olduğu tespit edilen Kesgin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

PARTNERKüresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?Küresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?
GÜNCELLEME 3 - AK Parti'nin belediye başkan adayına bıçaklı saldırıGÜNCELLEME 3 - AK Parti'nin belediye başkan adayına bıçaklı saldırı
Kayak merkezinde yaklaşık 100 kişi mahsur kaldıKayak merkezinde yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düşme falezler itfaiye yaralı

En Çok Okunan Haberler

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Televizyon spikeri düğününde haber sundu

Böylesi ilk kez oldu! 'Unutulmaz bir düğün istedim' deyip...

Bütün savaş uçaklarından sorumlu general Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Cehennem Deresi Kanyonu, turizme açılıyor

Cehennem Deresi Kanyonu, turizme açılıyor

Takla atarak durabildi! İstanbul'da bu sabah

Takla atarak durabildi! İstanbul'da bu sabah

Celal Şengör: İnsanları gömmek aptalca

Sözleri yine sosyal medyayı karıştıracak!

Diyarbakır'da akıl almaz kaza!

İnmek için kapıyı açtı, araçlar birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.