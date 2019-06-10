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Antalya'da faytonculuk sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 12:12 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yıllardır tartışma konusu olan faytonculuk, bugün itibarıyla sonlandırıldı.

Antalya'da faytonculuk sona erdi

Hasan DEMİRBAŞ- Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yıllardır tartışma konusu olan faytonculuk, bugün itibarıyla sonlandırıldı. Belediye ekipleri, faytonların beklediği Saat Kulesi önünde temizlik yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, 24 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, faytonların bugün itibarıyla kaldırılacağını duyurmuştu. Başkan Böcek, faytoncuların belediyede istihdam edileceğini, faytonlara koşulan atların da hayvanat bahçesine alınacağını kaydetmişti.
Dün akşam saatlerine kadar son kez faytonlarını kullanan faytoncular, bu sabahtan itibaren her zaman müşteri bekledikleri Saat Kulesi önündeki tramvay durağına gelmedi. Belediye temizlik ekipleri, atların neden olduğu kokuyu gidermek için alanda çalışma başlattı. Alanı tazyikli suyla yıkayan ekipler, daha sonra kara sinekler için bölgede ilaçlama yapacak.
ZABITA VE POLİS BÖLGEDE NÖBETTE
Sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıtalar da Saat Kulesi önünde beklemeye başladı. Bazı zabıtalar faytonların gezinti yaptığı güzergahta hareket halinde bulundu. Zabıtaların yanı sıra polisler de olumsuz bir duruma karşı bölgede nöbete başladı.
Antalya'da özellikle yaz aylarında bazı faytonların aşırı sıcağa rağmen çalıştırılması birçok kesim tarafından eleştiriliyordu. Faytonlardaki atların dönem dönem yaşadığı sıkıntılar, amatör kameralarca görüntülendi. Hayvanların yaşadığı eziyetler, uzun yıllardır özellikle hayvanseverlerin gündeminden düşmedi.
VATANDAŞLAR MEMNUN
Bölge esnafı ve caddeden geçenler de uygulamanın son bulmasını olumlu karşıladı. Neşet Altuntaş adlı vatandaş, "Çok iyi oldu. Antalya'nın göbeğine yakışmıyordu. Atlar için de iyi oldu" dedi. Ramazan Günal ise "Faytonculuk kültürü Antalya'da yoktu. Turistlere zulüm yapıyorlardı, hayvanları dövüyor, yem vermiyorlardı. Buraya pisliyordu. Kaldırmakla iyi yapmışlar" dedi. Sezai Ünal da "Burası Türkiye'nin gözbebeği, ama kokudan duramıyoruz. Bölgede kötü bir görüntü vardı. Faytoncuların da paraya ihtiyacı var, onlara başka yerde iş bulunsun. Belediyeyi kutluyorum" diye konuştu.

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