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Antalya’da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 10:01 | Son Güncelleme

Antalya’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Antalya’da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Antalya’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulaş Koçak (22) yönetimindeki 07 D 2459 plakalı otomobil refüjü aşıp karşı yönden gelen 06 BMH 221 plakalı cipe çarptı. Bu sırada yine karşı yöndeki 07 DEB 46 plakalı otomobil de cipe çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Ulaş Koçak itfaiye ekiplerinin kapıyı kesmesi sonucu araçtan çıkartıldı. Ağır yaralanan Koçak ve yanında oturan Sertaç Ermiş (18) kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçlardan çıkarılan diğer 6 yaralı ise gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki çeşitli hastanelere götürüldü.
Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Ulaş Koçak’ın Akdeniz Üniversitesinde öğrenci olduğu öğrenildi.

Antalya’da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Antalya’da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Antalya’da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

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