HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Antalya’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 10:28 | Son Güncelleme

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşları 20 ile 25 arasında değişen 3 genç hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre Korkuteli istikametinden Antalya istikametine giden Can Çalışkan idaresindeki 20 UE 234 plakalı otomobil, Yazır Mahallesi’nde şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen U.Ç.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşları 20 ile 25 arasında değişen 3 genç hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Korkuteli istikametinden Antalya istikametine giden Can Çalışkan idaresindeki 20 UE 234 plakalı otomobil, Yazır Mahallesi’nde şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen U.Ç. idaresindeki 07 AHK 721 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan sürücü Can Çalışkan (20), Melahat Şahin (19) ve Sezer Karadeniz (25) olay yerinde yaşamını yitirirken, hafif ticari araç içinde bulunan Fırat Kubuz (19) ile araç sürücüsü U.Ç. (22) yaralandı. Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerinde yaşamlarını yitiren 3 kişinin cenazesi de otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
Bir ilde daha 65 yaş ve üzerine kısıtlamaBir ilde daha 65 yaş ve üzerine kısıtlama
KYK yurt başvuruları başladı mı?KYK yurt başvuruları başladı mı?
1/
En Çok Okunan Haberler
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
ABD'de seçimin kaybedeni Trump'tan yeni açıklama!
ABD'de seçimin kaybedeni Trump'tan yeni açıklama!
Macron'un rakibi belli oldu! Adaylığını açıkladı
Macron'un rakibi belli oldu! Adaylığını açıkladı
Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...
Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Korkunç olay! Köpek önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Korkunç olay! Köpek önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Diğer Haberler
Erzurum'da 65 yaş ve üzerine koronavirüs kısıtlaması
Bir ilde daha 65 yaş ve üzerine kısıtlama
İstanbul’un göbeğinde bıçaklı dehşet! 'Naber' deyip bıçakladı
Güpegündüz dehşet! 'Naber' deyip bıçakladı
Zorla evine girdikleri kadının 28 bin liralık altını gasp ettiler
Oyunları cezaevinde bitti! Kadın kılığına girerek...
Uzmanından beklenen İstanbul depremi için kritik uyarılar
Uzmanından beklenen İstanbul depremi için kritik uyarılar
İstanbul'da esnek mesai başladı! Toplu ulaşım ve trafik nasıl etkilendi?
Toplu ulaşım ve trafik nasıl etkilendi?
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 9 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama
78 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.