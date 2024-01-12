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Antalya'da feci kaza! Personel taşıyan midibüs ile kamyonetin çarpıştı

Mynet Haber

Mynet Haber

55 dakika önce

Antalya'da personel servisinin kamyonete çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. Ortalığı can pazarına çeviren kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Araçta sıkışan midibüs sürücüsü Türkay Ağıl'ın kurtarılmayı beklerkenki ilginç anları dikkat çekti.

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