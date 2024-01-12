Antalya'da feci kaza! Personel taşıyan midibüs ile kamyonetin çarpıştı
Mynet Haber
55 dakika önce
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Antalya'da personel servisinin kamyonete çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. Ortalığı can pazarına çeviren kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Araçta sıkışan midibüs sürücüsü Türkay Ağıl'ın kurtarılmayı beklerkenki ilginç anları dikkat çekti.
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