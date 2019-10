Antalya'da Fener Alayı düzenlendi

Alparslan ÇINAR- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ile 70'i aşkın sivil toplum örgütünden oluşan 'Cumhuriyet İçin El Ele Platformu' tarafından fener alayı düzenlendi. Ellerinde meşalelerle yürüyen binlerce vatandaş renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya'da 7 yıldır her 19 Mayıs ve 29 Ekim'de gerçekleştirilen Fener Alayı bu yıl da gerçekleştirildi. Konyaaltı Varyant girişinde saat 18.00'de başlayan yürüyüş Konyaaltı Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. İzmir Marşı ve sloganlar eşliğinde yürüyüşe katılan binlerce kişi, 400 metrelik dev Türk bayrağı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dev posterini taşıdı. Yürüyüş için alanı dolduran katılımcılara Türk bayrağı ile meşale dağıtıldı.

Vatandaşlar her yıl varyantta görsel şöleni andıran bayrak fotoğrafını çekebilmek için varyantı tepeden gören noktalarına çıktı. Yürüyüş güzergahında demir bariyerlerle yoğun güvenlik önlemi alan polis, alana giriş yapan herkesin çantalarını ve üstünü aradı.

Yürüyüşe katılan CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Cavit Arı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Semih Esen, Döşemealtı Belediye Başkanı CHP'li Turgay Genç, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı İbrahim Daş ve STK temsilcileri 'Cumhuriyet için Antalya el ele' yazılı pankart açarak yürüdü.

MEYDANA GİRERKEN ARANDILAR

Meydana gelen kalabalık burada bir kere daha kontrol noktasından geçerek alana kurulan sahnenin önünde toplandı. Kalabalık, saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Belediye Başkanı Muhittin Böcek burada yaptığı konuşmada, 96 yıl önce Türk milletinin bağımsızlığının güvencesi Cumhuriyetin kuruluşuna vesile olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilere minnettar olduğunu söyledi. Başkan Böcek, "Sizlerle beraber Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda devrimlerin yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Al bayrak dalgalanacak ve ezan susmayacak. Atatürk'e sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ADD Başkanı İbrahim Daş ise her bayram olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da Antalya'nın birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından sanatçı Volkan Konak konser verdi.

