Antalya'da Fener Alayı düzenlendi

Alparslan ÇINAR- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ile 70'i aşkın sivil toplum örgütünden oluşan 'Cumhuriyet İçin El Ele Platformu' tarafından fener alayı düzenlendi. Ellerinde meşalelerle yürüyen binlerce vatandaş renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya'da 7 yıldır her 19 Mayıs ve 29 Ekim'de gerçekleştirilen Fener Alayı bu yıl da gerçekleştirildi. Konyaaltı Varyant girişinde saat 18.00'de başlayan yürüyüş Konyaaltı Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. İzmir Marşı ve sloganlar eşliğinde yürüyüşe katılan binlerce kişi, 400 metrelik dev Türk bayrağı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dev posterini taşıdı. Yürüyüş için alanı dolduran katılımcılara Türk bayrağı ile meşale dağıtıldı.

Vatandaşlar her yıl varyantta görsel şöleni andıran bayrak fotoğrafını çekebilmek için varyantı tepeden gören noktalarına çıktı. Yürüyüş güzergahında demir bariyerlerle yoğun güvenlik önlemi alan polis, alana giriş yapan herkesin çantalarını ve üstünü aradı.