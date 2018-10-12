Antalya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, hakkında yakalama kararı olan 11 kişiden 10'u gözaltına alındı.
Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 11 şüpheliye yönelik saat 07.00 sıralarında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda; A.Ş., R.Ş., S.Ç., Ş.G., Y.S., Ş.K., S.Ş., H.K. ve R.Ş. evlerinde gözaltına alınırken, M.U. ise Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Operasyon kapsamında adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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