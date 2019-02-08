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Antalya’da FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 20:40 | Son Güncelleme

Antalya’da FETÖ soruşturmaları kapsamında 27 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 şüpheli yakalandı.Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan aranan şüphelilerin gizlenmesi ve barınması amacı ile hücre evleri ayarlayan, bu evlerin iaşe ve diğer tüm ihtiyaçlarını karşılayan, cezaevinden tahliye olan terör örgütü üyesi şüphelilerini ve şüphelilerin ailelerini ziyaret eden, ayarladıkları evlerde örgütsel toplantılar düzenleyen şahıslara yönelik il merkezinde bulunan 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda 12’si hakkında çeşitli mahkemelerce Aranma kaydı bulunan toplamda 27 şüpheli yakalandı.

Antalya’da FETÖ soruşturmaları kapsamında 27 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 şüpheli yakalandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan aranan şüphelilerin gizlenmesi ve barınması amacı ile hücre evleri ayarlayan, bu evlerin iaşe ve diğer tüm ihtiyaçlarını karşılayan, cezaevinden tahliye olan terör örgütü üyesi şüphelilerini ve şüphelilerin ailelerini ziyaret eden, ayarladıkları evlerde örgütsel toplantılar düzenleyen şahıslara yönelik il merkezinde bulunan 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 12’si hakkında çeşitli mahkemelerce Aranma kaydı bulunan toplamda 27 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda tasnifi devam eden çok sayıda dijital materyal, 3 adet sahte kimlik, 10 bin 320 dolar, 870 Euro ile birçok örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tahkikat devam ediyor.
Açıklamada, Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak devletin bölünmez bütünlüğüne kast eden terör örgütlerinin tüm mensuplarının deşifre edilmesine ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

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