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Antalya'da FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 13:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. FETÖ üyeliği suçundan aranan şüphelilerin gizlenmesi ve barınması amacı ile hücre evleri ayarlayan, bu evlerin iaşe ve diğer tüm ihtiyaçlarını karşılayan, cezaevinden tahliye olan terör örgütü şüphelilerini ve ailelerini ziyaret eden, ayarladıkları evlerde örgütsel toplantılar düzenleyen kişilere yönelik, 27 adrese baskın yapıldı. Operasyonda, hakkında aranma kaydı bulunan 12 kişinin de aralarında bulunduğu 27 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, tasnifi devam eden çok sayıda dijital materyal, 3 sahte kimlik, 10 bin 320 dolar, 870 euro ile birçok örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

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