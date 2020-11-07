Antalya’da FETÖ’cü eski üsteğmene 12 yıl hapis

2016 yılında Antalya İl Jandarma Komutanlığında görevli olan jandarma üsteğmene, ’anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım suçundan’ daha önce verilen beraat kararı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının temyizi üzerine yeniden görüldü. Eski üsteğmene 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz 2016’da Antalya İl Jandarma Komutanlığında görevli olan jandarma eski üsteğmen F.K’nın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması sonunda ‘silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlarını işlediği iddiasıyla dava açıldı.

Aynı zamanda F.K’nın 15 Temmuz 2016’da Antalya İl Jandarma Komutanlığı’nda nöbetçi üsteğmen olarak görev yaptığı, FETÖ/PDY terör örgütü içinde şifreli iletişim aracı olarak kullanılan Bylock programını kullandığı, darbe gecesinde kendilerine sözde Yurtta Sulh Konseyi olarak adlandırıp darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının darbe yapıyoruz diye gönderdiği sözde emri İl Jandarma Komutanlığı’na ilettiği, müteakiben Alay Komutanı A.Y.’den aldığı talimat veya kendi inisiyatifi ile İl Jandarma Komutanlığındaki istirahatli askerleri silahlandırıp hazır kıta olarak beklettiği, Jandarma Genel Komutanlığından gelen darbe teşebbüsüne uyulmaması istenilen emri yaklaşık bir saat gecikmeli olarak ilgili üst komutanlarına ilettiği, bu şekilde darbeye teşebbüs suçuna yardım ederek iştirak ettiği iddia edildi.