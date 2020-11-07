HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da FETÖ’cü eski üsteğmene 12 yıl hapis

Antalya’da FETÖ’cü eski üsteğmene 12 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 11:32 | Son Güncelleme

2016 yılında Antalya İl Jandarma Komutanlığında görevli olan jandarma üsteğmene, ’anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım suçundan’ daha önce verilen beraat kararı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının temyizi üzerine yeniden görüldü.

2016 yılında Antalya İl Jandarma Komutanlığında görevli olan jandarma üsteğmene, ’anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım suçundan’ daha önce verilen beraat kararı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının temyizi üzerine yeniden görüldü. Eski üsteğmene 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz 2016’da Antalya İl Jandarma Komutanlığında görevli olan jandarma eski üsteğmen F.K’nın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması sonunda ‘silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlarını işlediği iddiasıyla dava açıldı.
Aynı zamanda F.K’nın 15 Temmuz 2016’da Antalya İl Jandarma Komutanlığı’nda nöbetçi üsteğmen olarak görev yaptığı, FETÖ/PDY terör örgütü içinde şifreli iletişim aracı olarak kullanılan Bylock programını kullandığı, darbe gecesinde kendilerine sözde Yurtta Sulh Konseyi olarak adlandırıp darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının darbe yapıyoruz diye gönderdiği sözde emri İl Jandarma Komutanlığı’na ilettiği, müteakiben Alay Komutanı A.Y.’den aldığı talimat veya kendi inisiyatifi ile İl Jandarma Komutanlığındaki istirahatli askerleri silahlandırıp hazır kıta olarak beklettiği, Jandarma Genel Komutanlığından gelen darbe teşebbüsüne uyulmaması istenilen emri yaklaşık bir saat gecikmeli olarak ilgili üst komutanlarına ilettiği, bu şekilde darbeye teşebbüs suçuna yardım ederek iştirak ettiği iddia edildi.

"Beraatine karar verilmişti"
Sanık F.K’nın hakkında 2016 yılının Ekim ayında Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yapılan yargılama sonucu mahkeme tarafından sanık F. K. hakkında ’anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan beraatine, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

"Karar bozuldu"
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının temyizi üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararı ile olayda darbeye teşebbüs etmeye yardım suçunun unsurlarının oluştuğu ve bu suçtan ceza verilmesi gerektiği gerekçesiyle karar bozuldu. Kararın bozulması üzerine Antalya 2.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden yargılama yapıldı. Yargılama sonucunda dün yapılan duruşmada sanık F.K. hakkında ’anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ye yardım etme suçundan’ 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlarBulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Belediye otobüsünde 'koronavirüs' paniğiBelediye otobüsünde 'koronavirüs' paniği
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı
Saat 03.00'te böyle basıldılar
Saat 03.00'te böyle basıldılar
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Ankara'da vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
Ankara'da vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
Polis ile Suriyelinin diyaloğu herkesi şaşırttı
Polis ile Suriyelinin diyaloğu herkesi şaşırttı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
El öpmek için gittiği evde yaptıkları akıllara durgunluk verdi
El öpmek için gittiği evde yaptıkları akıllara durgunluk verdi
İstanbul'da korkutan deprem!
İstanbul'da korkutan deprem!
Diğer Haberler
İzmir'deki deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Dünyada sadece 8 yerde bulunuyor! Çanakkale’deki pembe göle yoğun ilgi
Türkiye'deki doğa harikasına yoğun ilgi
Yılmak Büyükerşen'den haritalı uyarı: Zorunda kalmadıkça evden çıkmayalım
Belediye başkanı, haritayı paylaşarak uyardı
Naci Ağbal kimdir? Merkez Bankası’nda görev değişimi! Naci Ağbal kaç yaşında, nereli?
Merkez Bankası’nda görev değişimi! Naci Ağbal kimdir?
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin: 2021'in ilk 3 ayı içinde Türkiye'ye aşı getirme imkanı doğacak
Türk bilim insanı koronavirüs aşısı için tarih verdi
Bakan Kurum duyurdu! Depremzedeler için taşınma ve kira yardımı bugün başlıyor
Depremzedeler için taşınma ve kira yardımı bugün başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.