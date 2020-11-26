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Antalya’da FETÖ’den 9 kişi yakalandı

26.11.2020 15:52 | Son Güncelleme:
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Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 9 şüpheli yakalandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması adına Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı merkez ve dış ilçelerin Terörle Mücadele Büro Amirliklerince 16-22 Ekim tarihleri arasında çalışma yürütüldü.

Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 9 şüpheli yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması adına Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı merkez ve dış ilçelerin Terörle Mücadele Büro Amirliklerince 16-22 Ekim tarihleri arasında çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda toplam 9 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 5’i alınan ifadelerinin ardından savcılığın talimatları doğrultusunda serbest bırakılırken, sulh ceza hakimliğine sevk edilen 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Ayrıca yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheli, soruşturmasının yürütüldüğü diğer il emniyet müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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