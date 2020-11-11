Antalya’da FETÖ’nün dershane ayağına ceza yağdı

Antalya’da kapatılan FETÖ dershanelerinde görev yapmış müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlere hapis cezası verildi.

Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesince ’FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyeliği’ suçundan yargılanan, FETÖ’nün kapatılan dershanelerinden Antalya Körfez Dershanesi Müdürü sanık A.K., kapatılan Anafen Dershanesi Müdür Yardımcısı sanık A.O.Ş., aynı dershanede öğretmen olan sanık C.D., kapatılan Anafen Dershane Müdürü sanık H.G., aynı dershane öğretmeni sanık H.B. hakkında karar verildi. Karar kapsamında sanık A.K. 6 yıl 10 ay 15 gün, A.O.Ş. 6 yıl 10 ay 15 gün, C.D. 6 yıl 10 ay 15 gün, H.G. 7 yıl 6 ay, H.B. ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

